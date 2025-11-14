تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، لاسيما البيتكوين التي دخلت مرحلة السوق الهابطة مع استمرار موجة بيع الأصول الخطرة، وفي ظل اضطراب آفاق السياسة النقدية الأمريكية.



وانخفضت البيتكوين بنسبة 2.51% إلى 95,850 دولاراً قرب نهاية تداولاتها اليومية.



وكانت العملة قد لامست مستوى 94,491 دولاراً في وقت سابق من التعاملات، لتخسر أكثر من 23% منذ آخر مستوى قياسي سجلته في أوائل أكتوبر الماضي عند 126 ألف دولار، وتدخل نطاق السوق الهابطة.



وشهدت البيتكوين سلسلة من الخسائر أخيراً مع تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإغلاق الحكومة الأمريكية، إلى جانب انخفاض احتمالات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.



وكشفت بيانات جمعتها وكالة «بلومبيرغ» أن الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر في البيتكوين شهدت خروج رؤوس أموال صافية بنحو 870 مليون دولار أمس (الخميس)، في دلالة على تراجع ثقة المؤسسات الاستثمارية.



وفي ما يتعلق بأبرز العملات المشفرة الأخرى، ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 0.27% إلى 3,182.36 دولار، وزادت دوج كوين 0.44% إلى 16.19 سنت، وكذلك الريبل بنسبة 0.53% إلى 2.3043 دولار.