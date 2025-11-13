كشف رصد أجرته «عكاظ» ارتفاع إجمالي عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث إلى 2.4 مليون سعودي وسعودية.

ووفقاً للرصد، فقد انضم إلى سوق العمل خلال (12 شهراً) للفترة من الربع الرابع لعام 2024 حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2025 نحو 128,204 سعودياً وسعودية، في مختلف القطاعات.

وارتفع عدد المواطنين السعوديين الذكور في القطاع الخاص إلى 1.48 مليون فرد، بانضمام أكثر من 65 ألفاً لسوق العمل خلال 12 شهراً، بارتفاع نسبته 4.64% مقارنة بالربع الثالث من 2024. وعلى صعيد المواطنات فقد انضم إلى سوق العمل نحو 62,769 امرأة سعودية، بزيادة نسبتها 6.35% ليصل إجمالي المواطنات العاملات في القطاع الخاص نحو 1.05 مليون موظفة.

الأعلى استحواذا

واستحوذ قطاع (استخراج النفط) على النصيب الأعلى من العاملين السعوديين من بين كافة الأنشطة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط أكثر من 69 ألف سعودي وسعودية، منهم 63,775 سعودياً يعملون في هذا النشاط، ومعظم العاملين في هذا القطاع من السعوديين الذكور.

أما عن أبرز الأنشطة الجاذبة لتوظيف النساء فهو مجال (التوسط في توظيف السعوديين) وبلغ إجمالي عدد العاملات فيه نحو 9,637 امرأة سعودية.