كشف رصد أجرته «عكاظ» ارتفاع إجمالي عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث إلى 2.4 مليون سعودي وسعودية.
ووفقاً للرصد، فقد انضم إلى سوق العمل خلال (12 شهراً) للفترة من الربع الرابع لعام 2024 حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2025 نحو 128,204 سعودياً وسعودية، في مختلف القطاعات.
وارتفع عدد المواطنين السعوديين الذكور في القطاع الخاص إلى 1.48 مليون فرد، بانضمام أكثر من 65 ألفاً لسوق العمل خلال 12 شهراً، بارتفاع نسبته 4.64% مقارنة بالربع الثالث من 2024. وعلى صعيد المواطنات فقد انضم إلى سوق العمل نحو 62,769 امرأة سعودية، بزيادة نسبتها 6.35% ليصل إجمالي المواطنات العاملات في القطاع الخاص نحو 1.05 مليون موظفة.
الأعلى استحواذا
واستحوذ قطاع (استخراج النفط) على النصيب الأعلى من العاملين السعوديين من بين كافة الأنشطة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط أكثر من 69 ألف سعودي وسعودية، منهم 63,775 سعودياً يعملون في هذا النشاط، ومعظم العاملين في هذا القطاع من السعوديين الذكور.
أما عن أبرز الأنشطة الجاذبة لتوظيف النساء فهو مجال (التوسط في توظيف السعوديين) وبلغ إجمالي عدد العاملات فيه نحو 9,637 امرأة سعودية.
A survey conducted by "Okaz" revealed an increase in the total number of Saudi citizens working in the private sector by the end of the third quarter to 2.4 million Saudis.
According to the survey, approximately 128,204 Saudis joined the labor market during the (12 months) period from the fourth quarter of 2024 to the end of the third quarter of the current year 2025, across various sectors.
The number of male Saudi citizens in the private sector rose to 1.48 million individuals, with more than 65,000 joining the labor market over 12 months, an increase of 4.64% compared to the third quarter of 2024. As for female citizens, around 62,769 Saudi women entered the labor market, marking an increase of 6.35%, bringing the total number of working women in the private sector to approximately 1.05 million employees.
Highest Share
The oil extraction sector accounted for the highest share of Saudi workers among all activities, with a total of more than 69,000 Saudis employed in this sector, of whom 63,775 are Saudi men. Most of the workers in this sector are male Saudis.
As for the most attractive activities for employing women, the field of (mediating in the employment of Saudis) saw a total of about 9,637 Saudi women working in it.