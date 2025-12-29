تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، في ظل موجة جني أرباح أعقبت وصول المعدن النفيس إلى مستوى قياسي جديد عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضي.



وهبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبرايرالقادم بنسبة 4.61% أو ما يعادل 210 دولارات إلى 4342.70 دولار للأوقية، بعد أن سجلت 4552.70 دولار بنهاية الجلسة الماضية.



تقلبات السوق



جاء ذلك بضغط من موجة جني أرباح واسعة النطاق في سوق المعادن النفيسة، بعد أداء إيجابي واسع النطاق مع اقتراب نهاية العام، وسط ضبابية الآفاق الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.



وساهم في تفاقم هذه الضغوط رفع بورصة شيكاغو التجارية متطلبات الهامش في عمليات تداول العقود الآجلة للمعادن النفيسة، في إجراء يهدف إلى الحد من تقلبات السوق في ظل موجة الصعود الأخيرة، وعمليات جني الأرباح الحالية.