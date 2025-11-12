انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 15.57 نقطة، ليصل إلى مستوى 11254.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 201 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 95 شركة.


وكانت أسهم شركات الفاخرية، ودراية، والأبحاث والإعلام، والإعادة السعودية، وتهامة، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات سيسكو القابضة، ومتطورة، وجاهز، وعطاء، والاستثمار ريت الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.79% و4.42%.


الأكثر نشاطاً


وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والكيميائية، والأهلي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وكابلات الرياض، هي الأكثر نشاطا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعا بمقدار 42.77 نقطة، ليصل إلى مستوى 24136.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.