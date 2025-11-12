انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 15.57 نقطة، ليصل إلى مستوى 11254.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 201 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 95 شركة.
وكانت أسهم شركات الفاخرية، ودراية، والأبحاث والإعلام، والإعادة السعودية، وتهامة، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات سيسكو القابضة، ومتطورة، وجاهز، وعطاء، والاستثمار ريت الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.79% و4.42%.
الأكثر نشاطاً
وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والكيميائية، والأهلي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وكابلات الرياض، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعا بمقدار 42.77 نقطة، ليصل إلى مستوى 24136.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
The main Saudi stock index fell today by 15.57 points, reaching a level of 11254.88 points, with trading valued at 4.2 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 201 million shares, with shares of 153 companies recording an increase in value, while shares of 95 companies declined.
The shares of Al-Fakheria, Duraya, Research and Media, Saudi Re, and Tihama were the highest risers, while the shares of Cisco Holding, Mutadawilah, Jahez, Atta, and Investment REIT were the biggest decliners in trading, with the rise and fall percentages ranging between 5.79% and 4.42%.
Most Active
The shares of Electrical Industries, Americana, Saudi Aramco, Chemical, and Al-Ahli were the most active in terms of volume, while the shares of Electrical Industries, Al-Rajhi, Saudi Aramco, Al-Ahli, and Riyadh Cables were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today up by 42.77 points, reaching a level of 24136.51 points, with trading valued at 22 million riyals, and the volume of traded shares exceeded 3 million shares.