ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بالطلب القوي في الصين وأوروبا، وهو ما عوض الانخفاض الحاد في أمريكا الشمالية.

وأكدت شركة استشارات بريطانية «رو موشن» في تقرير أصدرته أمس (الأربعاء)، أن تسليمات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن ارتفعت بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 1.9 مليون وحدة في شهر أكتوبر.

وفي القارة العجوز، قفزت المبيعات بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 372.78 ألف سيارة، بدعم من الطلب القوي في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وسجلت المبيعات في الصين (أكبر سوق للسيارات في العالم) نحو 1.3 مليون وحدة، أي أكثر من نصف المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.

وتراجعت المبيعات في أمريكا الشمالية بنسبة 41% إلى 100.37 ألف وحدة، نتيجة انتهاء الإعفاء الضريبي البالغ 7,500 دولار على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.