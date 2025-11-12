ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بالطلب القوي في الصين وأوروبا، وهو ما عوض الانخفاض الحاد في أمريكا الشمالية.
وأكدت شركة استشارات بريطانية «رو موشن» في تقرير أصدرته أمس (الأربعاء)، أن تسليمات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن ارتفعت بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 1.9 مليون وحدة في شهر أكتوبر.
وفي القارة العجوز، قفزت المبيعات بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 372.78 ألف سيارة، بدعم من الطلب القوي في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
وسجلت المبيعات في الصين (أكبر سوق للسيارات في العالم) نحو 1.3 مليون وحدة، أي أكثر من نصف المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.
وتراجعت المبيعات في أمريكا الشمالية بنسبة 41% إلى 100.37 ألف وحدة، نتيجة انتهاء الإعفاء الضريبي البالغ 7,500 دولار على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
Electric vehicle sales worldwide rose in October, driven by strong demand in China and Europe, which offset the sharp decline in North America.
A British consulting firm, "Roh Motion," confirmed in a report released yesterday (Wednesday) that deliveries of electric and plug-in hybrid vehicles increased by 23% year-on-year to 1.9 million units in October.
In the old continent, sales jumped by 36% year-on-year to 372,780 cars, supported by strong demand in Germany, France, and the United Kingdom.
Sales in China (the largest car market in the world) reached about 1.3 million units, accounting for more than half of global sales of electric and plug-in hybrid vehicles.
Sales in North America fell by 41% to 100,370 units, due to the expiration of the $7,500 tax credit for electric vehicles in the United States.