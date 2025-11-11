ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 26.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 11270.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 187 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 158 شركة.
وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، والموارد، وإس إم سي للرعاية الصحية، وسيرا، وصناعة الورق، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومتطورة، وصدق، وطيران ناس، ومسك الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.47%.
الأكثر نشاطا
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، وبترو رابغ، والأهلي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وstc، وطيران ناس، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضا بمقدار 257.73 نقطة، ليصل إلى مستوى 24093.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.
The main Saudi stock index rose today by 26.65 points, reaching a level of 11270.45 points, with trading values amounting to 4.2 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - was 187 million shares, with 94 companies recording an increase in their stock values, while 158 companies saw their stocks decline.
The stocks of Saudi Reinsurance Companies, Al-Mawarid, SMC Healthcare, Sira, and Paper Industry were the highest gainers, while the stocks of Gulf Training, Mutadawilah, Sadaq, Nas Air, and Misk were the biggest losers in the transactions, with the increase and decrease percentages ranging between 10.00% and 6.47%.
Most Active
The stocks of Americana, Saudi Aramco, Electrical Industries, Petro Rabigh, and Al-Ahli were the most active in terms of volume, while the stocks of Saudi Aramco, Al-Ahli, Al-Rajhi, stc, and Nas Air were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 257.73 points, reaching a level of 24093.74 points, with trading values amounting to 40 million riyals, and the volume of traded shares exceeded 5 million shares.