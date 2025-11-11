ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 26.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 11270.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 187 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 158 شركة.


وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، والموارد، وإس إم سي للرعاية الصحية، وسيرا، وصناعة الورق، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومتطورة، وصدق، وطيران ناس، ومسك الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.47%.


الأكثر نشاطا


وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، وبترو رابغ، والأهلي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وstc، وطيران ناس، هي الأكثر نشاطا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضا بمقدار 257.73 نقطة، ليصل إلى مستوى 24093.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.