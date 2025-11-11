عاودت أسعار الذهب للارتفاع اليوم (الثلاثاء)، ووصلت الأوقية فوق 4130 دولارا، وذلك رغم التوصل لاتفاق في أمريكا يقرب من إنهاء الإغلاق الحكومي.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4131.83 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4138.70 دولار للأوقية.



وواصلت أسعار الذهب صعودها لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مدعومة بتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض جديد في أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر القادم، إلى جانب مؤشرات على قرب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي؛ مما عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي يُعدذُ ملاذًا آمنًا.



إنهاء الإغلاق



وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا لإعادة فتح الحكومة، مما يقرب أطول إغلاق حكومي في التاريخ من نهايته، بعد أن صوتت مجموعة صغيرة من الديمقراطيين لصالح الاتفاق مع الجمهوريين رغم الانتقادات الشديدة من داخل حزبهم.



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر، أمس، اتفاقًا يعيد تمويل المؤسسات الحكومية وينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.