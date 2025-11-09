اقتربت سويسرا من الحصول على إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية البالغة 39% التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السلع، بعد أن ساهمت زيارة أجراها قادة أعمال للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تحسين العلاقات.



ومن المتوقع صدور خطاب نوايا لكسر الجمود التجاري خلال الأسابيع القليلة القادمة، قبل تقديم اتفاق في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في يناير 2026.



وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن ترمب ونظيره السويسري جاي بارميلان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، سيقدمان خطة لفرض رسوم جمركية أمريكية على الواردات مماثلة للرسوم الجمركية البالغة 15% التي اتفقت عليها واشنطن بالفعل مع الاتحاد الأوروبي.



مبادرة خاصة



وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية إن الاجتماع الذي حضره مسؤولون تنفيذيون من عدة شركات كان مبادرة خاصة رحبت بها الوزارة، ولكنها مستقلة عن جهودها الخاصة.



وذكرت الوزارة في بيان: «المجلس الاتحادي مسؤول بشكل أساسي عن المفاوضات مع السلطات الأمريكية المعنية».



وأضافت: «يتواصل المستشار الاتحادي بارميلان بشكل دوري مع السلطات المعنية في الولايات المتحدة، بمن في ذلك الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير».