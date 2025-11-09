كشف التقرير الأسبوعي لقيمة الملكية والقيمة المتداولة لسوق الأسهم التي تنشرها تداول السعودية أن صافي مشتريات الأفراد السعوديين الإجمالية بالسوق الرئيسية خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر 2025 بلغ نحو 1.28 مليار ريال.



ووفقاً للتقرير، فإن صافي مشتريات المستثمرين الأفراد نحو 840 مليون ريال، وصافي مشتريات كبار المستثمرين الأفراد نحو 424.2 مليون ريال.



في المقابل، بلغ صافي مبيعات المؤسسات السعودية الإجمالية نحو 1.45 مليار ريال، حيث شهدت جميع الفئات صافي بيع تصدرتها الصناديق الاستثمارية بصافي مبيعات 796 مليار ريال، ثم الجهات الحكومية بقيمة 312.9 مليون ريال. ووصل صافي مشتريات المستثمرين المؤهلين إلى نحو 260 مليون ريال.



الاستثمار الأجنبي



سجل صافي مشتريات، بالسوق الرئيسية، عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر أكتوبر الماضي 4 مليارات ريال.



وبلغت مشتريات الشركات السعودية نحو 1.1 مليار ريال، وصافي مشتريات المؤسسات الخليجية نحو 1.36 مليار ريال، وذلك حسب التقرير الشهري لقيمة الملكية والقيمة المتداولة الصادر عن تداول السعودية.



في المقابل، بلغ صافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد نحو 1.3 مليار ريال، وصافي مبيعات المستثمرين الأفراد المتخصصين نحو 1.76 مليار ريال، وبلغ إجمالي صافي مبيعات الأفراد السعوديين بفئاتهم كافة نحو 4 مليارات ريال.