حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن تداعيات الإغلاق الحكومي المستمر بدأت تؤثر بشكل متزايد على النشاط الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن «تأثير الإغلاق على الاقتصاد يزداد سوءاً».



من جانبه، أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الرحلات الجوية نتيجة نقص الكوادر العاملة وتأجيل عمليات الصيانة والمراقبة الجوية.



وقال: «مع اقتراب عطلة عيد الشكر التي تبدأ في غضون أسبوعين ستتباطأ وتيرة السفر الجوي على نحو كبير في حين يريد الجميع السفر لرؤية عائلاتهم».



وأشار إلى أن «عدداً ضئيلاً جداً من المراقبين الجويين سيلتحق بعمله؛ ما يعني هبوط وإقلاع رحلات قليلة، وسنواجه اضطراباً كبيراً وكثيراً من الأمريكيين الغاضبين».



وقف رواتب



وأدى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي إلى وقف رواتب عشرات الآلاف من المراقبين الجويين وموظفي أمن المطارات وغيرهم.



وتوقفت الوكالات الفيدرالية في كل أنحاء الولايات المتحدة عن العمل منذ فشل الكونغرس في الموافقة على التمويل بعد 30 سبتمبر الماضي.



ولا يزال نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي من مراقبي الملاحة الجوية إلى حراس المتنزهات الوطنية في إجازة إدارية أو يعملون من دون أجر.



40 يوماً إغلاق



ويمر اليوم (الأحد) 40 يوماً على بدء الإغلاق، الذي أضر بالكثيرين من الموظفين الاتحاديين، وأثر على المساعدات الغذائية والسفر الجوي وعمل المتنزهات الوطنية.



وفي أعقاب محادثات شهدت تعثراً على مدى أسابيع، بدا أن الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتفاوضون بجدية خلال الأيام الماضية.



وأمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شركات الطيران بخفض عدد رحلاتها في 40 مطاراً لتخفيف الضغط عن المراقبين الجويين، الذين يعملون من دون أجر بسبب الشلل الفيدرالي المتواصل منذ 6 أسابيع.