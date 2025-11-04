أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص أن المنظمة تعتمد في توقعاتها على بيانات وتحليلات تعكس أوضاع السوق الحقيقية، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات تبالغ في خفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط.



وقال الغيص: «المنظمة تبني توقعاتها على بيانات واقعية وتحليلات دقيقة»، مرجحاً أن تضطر بعض الجهات الأخرى إلى تعديل توقعاتها صعوديّاً لتتوافق مع واقع السوق الفعلي الذي تشير إليه بيانات «أوبك».



وحول قرار تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام القادم، أوضح الغيص خلال مقابلة مع «اقتصاد الشرق بلومبرج» أن الخطوة جاءت لأسباب موسمية خلال فترات الصيانة الدورية لمصافي التكرير، مضيفاً: «أفضّل عدم استخدام مصطلح ضعف الطلب لوصف هذه التقلبات الطبيعية».



وأكد الغيص أن الاستقرار الحالي في سوق النفط يعود إلى السياسات المنسقة داخل تحالف «أوبك بلس»، الذي يعقد اجتماعات دورية لتقييم أوضاع العرض والطلب واتخاذ قرارات تحفظ توازن السوق، مشيداً بما وصفه بـ«تضحيات الدول الثماني» المشاركة في الاتفاق، التي كان لها أثر مباشر في الحد من التقلبات السعرية.



وأضاف الغيص أن توقعات «أوبك» تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025 و3.1% في عام 2026، ما يعزز النظرة الإيجابية تجاه الطلب على النفط، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالخلافات التجارية بين بعض الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة.



وبيّن أن المنظمة تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 1.3 مليون برميل يومياً خلال العامين الحالي والقادم، مدعوماً بالنشاط الاقتصادي المتسارع في الصين والهند.