سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، 12.16 جنيه للشراء، 12.30 جنيه للبيع.



أما في بقية البنوك العاملة في مصر، فقد سجّل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 12.19 جنيه للشراء، 12.29 جنيه للبيع.



وفى بنك مصر 12.19 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 12.19 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 12.19 جنيه للشراء، 12.29 جنيه للبيع، ومصرف أبوظبى التجاري 12.16 جنيه للشراء، 12.26 جنيه للبيع، وبنك البركة 12.17 جنيه للشراء، 12.27 جنيه للبيع. وفى بنك قناة السويس 12.2 جنيه للشراء، و12.30 جنيه للبيع.



تداولات أمس



وفي تداولات أمس، سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.15 جنيه للشراء، 12.28 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري 12.19 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع. وفي بنك مصر سجل سعر الريال السعودي 12.19 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 12.19 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي 12.19 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع. ومصرف أبوظبي التجاري 12.18 جنيه للشراء، و12.28 جنيه للبيع، وبنك البركة 12.15 جنيه للشراء، و12.25 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس 12.21 جنيه للشراء، و12.31 جنيه للبيع.