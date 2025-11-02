بورصة مصر تخسر 8 مليارات جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 8 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.761 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 32.1 مليار جنيه، في حين بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.5 مليار جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.48% مسجلا 38082.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس70 بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 12078.22 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 0.29% لينهي التعاملات عند مستوى 15863.01 نقطة.

الشركات المقيدة



وكانت البورصة المصرية قد خسرت خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو11.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 408.6 مليار جنيه.



وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي، فهبط مؤشر إيجي اكس 30 بنحو 2.86% ليبلغ مستوى 8277 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي اكس 70 بنحو 3.03% ليغلق عند مستوى 335 نقطة.



وتراجع مؤشر إيجي إكس100 نحو 1.47 % ليصل إلى مستوى 792 نقطة.



وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن تعاملات المصريين استحوذت على 67.45% من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 23.51% والعرب على 9.03% بعد استبعاد الصفقات.



وأفاد بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 109.55 مليون جنيه، لافتا إلى أن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 153.58 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.