كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم، أن بلاده تحترم التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة ‍والمكسيك.



وجاء تصريح كارني ‍رداً على ⁠تهديد ‌الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ‍ترمب بأن الولايات المتحدة ⁠ستفرض رسوما جمركية 100% على كندا إذا أبرمت اتفاقية تجارية ‍مع الصين.



تعاون اقتصادي



وانتقد ترمب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، معتبراً أنه مخطئ بشدة في فتح بلاده الباب أمام مزيد من التعاون الاقتصادي مع بكين، بما في ذلك الاتفاق الأخير الذي يسمح بزيادة واردات المركبات الكهربائية الصينية إلى السوق الكندية.



من جهته، نفى الوزير الكندي المكلّف بالتجارة مع الولايات المتحدة سعي بلاده إلى عقد اتفاق تجارة حرّة مع الصين، لافتا إلى أن ما جرى تحقيقه هو فقط حل لعدد من القضايا المهمة المتعلقة بالتعريفات الجمركية.