12.60 جنيه سعر صرف الريال السعودي في «المركزي المصري»

استقر سعر صرف الريال السعودي، اليوم، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية- نظراً لعطلة البنوك الأسبوعية- ففي البنك المركزي المصري سجل 12.57 جنيه للشراء، 12.60 جنيه للبيع.



سعر صرف البنوك



وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 12.53 جنيه للشراء، 12.60 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.53 جنيه للشراء، و12.60 جنيه للبيع.



وفى بنك الإسكندرية 12.55 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، وفى cib (البنك التجاري الدولي) 12.56 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبي الإسلامي 12.57 جنيه للشراء، و12.60 جنيه للبيع، وفى بنك البركة 12.57 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس 12.52 جنيه للشراء 12.61 جنيه للبيع.