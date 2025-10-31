أعربت الصين عن ثقتها في تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.17% على مدى العقد القادم، وهو المستوى الذي تراه ضروريًا لبلوغ مصاف «الدولة المتقدمة متوسطة الدخل» من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.



وأوضحت وثيقة رسمية صينية أن تحقيق نصيب للفرد يتجاوز 20 ألف دولار بحلول 2035، مع الأخذ في الاعتبار تراجع عدد السكان بنسبة 0.2% سنويًا، يتطلب نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.17% في المتوسط خلال السنوات العشر القادمة.



ووفقًا لكتاب رسمي يُلخص مقترحات الخطة الخمسية القادمة، فإن الصين «مؤهلة تمامًا» للوصول إلى هذا المستوى بفضل التقدم التكنولوجي والابتكار المؤسسي، بحسب وكالات غربية.



وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً سنوياً متوسطاً بلغ 5.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2024 رغم تداعيات جائحة كورونا، ويتوقع المحللون تحقيق الصين هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام، مدعومة بإجراءات التحفيز المالي وصادرات قوية وهدنة تجارية مع الولايات المتحدة.