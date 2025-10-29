ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية
تابعوا عكاظ على
Google News Account

ارتفع الدولار اليوم متعافيًا من أدنى مستوى في أسبوع، مقابل العملات الرئيسية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.2% إلى 98.899 بعد يومين متتاليين من الانخفاضات التي أوصلته إلى أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر عند 98.562 أمس.

وعكس الدولار الأسترالي مسار الخسائر وارتفع بنسبة 0.3% إلى 0.6606 دولار، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1631 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3238 دولار، بينما ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.1% إلى 152.275 ينًا.

أخبار ذات صلة
 
نيسان باترول الجديد كليّاً يرسّخ مكانته كرمزٍ للقوة والفخامة والتقدّم في الذكرى السنوية الأولى لإطلاقه
نيسان باترول الجديد كليّاً يرسّخ مكانته كرمزٍ للقوة والفخامة والتقدّم في الذكرى السنوية الأولى لإطلاقه
«الإحصاء»: الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال تسجل نمواً بنسبة 3.9% خلال عام 2024
«الإحصاء»: الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال تسجل نمواً بنسبة 3.9% خلال عام 2024