شراكة سعودية - أمريكية في القطاعات الواعدة ومجالات الابتكار

عقد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي اليوم في مقر المركز لقاء طاولة مستديرة مع وفد من قطاع الأعمال الأمريكي، تقدمهم نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية كوش شوكسي، ونائب رئيس الغرفة لمنطقة الشرق الأوسط ستيف لوتس.



واستعرض اللقاء جانب آفاق توسيع العلاقات الثنائية، مع التركيز على الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، والتعاون في القطاعات الواعدة ومجالات الابتكار، إضافة إلى بحث سبل استكشاف الفرص المتاحة.



زخم متزايد



وناقش اللقاء الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية برنامج الشراكة الاقتصادية في ضوء الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية.



يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يسعى من خلال اللقاءات التي يعقدها ويستضيفها إلى تعزيز ومأسسة التواصل مع قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، والعمل شريكاً داعماً لهم في بيئة الأعمال بالمملكة.