وزير الاستثمار: السعودية جاهزة لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي بفضل الطاقة والتقنيات

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن السعودية جاهزة لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي بفضل توفر الطاقة والتقنيات المتقدمة، مع استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في البنية التحتية.



وقال: «إن السعودية مهيأة لجذب الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، لتكون قطباً عالمياً في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بفضل توافر مصادر الطاقة لديها».



وذكر الفالح في كلمته بافتتاح «منتدى فورتشن العالمي» في الرياض أن «المملكة تستثمر في التقنيات المتقدمة التي ستقود المرحلة القادمة، وهناك قطاع ذو أهمية خاصة وهو الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد تقدمه على الوصول إلى الطاقة الميسورة والتواصل الرقمي، ونحن نملك كلا الأمرين بشكل استثنائي».



قطاعات أكثر جذباً



وحول القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار في السعودية، أشار الفالح إلى التطور في اللوجستيات والسياحة والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية والطاقة النظيفة، مثل الرياح، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى سوق المال التي نمت لتصبح من بين أكبر 10 أسواق في العالم.