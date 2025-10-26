وزير التجارة الماليزي تنكو عزيز
وزير التجارة الماليزي تنكو عزيز
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أكد وزير التجارة الماليزي تنكو ظفرول عزيز اليوم أن كوالالمبور حصلت على إعفاءات من الرسوم الجمركية لبعض صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.


وأوضح الوزير أن من بين الصادرات المعفاة زيت النخيل والمطاط والكاكاو ومعدات الطيران والفضاء.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد وقعا اتفاقاً تجارياً يعزز وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة في وقت تشدد الصين الضوابط عليها.


رسوم جمركية


وأعلنت بكين هذا الشهر قيوداً واسعة النطاق على قطاع المعادن الأرضية النادرة، ما دفع ترمب للتهديد برسوم جمركية نسبتها 100% على الواردات من الصين رداً على الخطوة.


ويزور ترمب كوالالمبور في إطار قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قبيل اجتماع مرتقب الخميس القادم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.


اتفاق مبدئي


من ناحيته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصين يقضي بتأجيل القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة واستئناف شراء فول الصويا الأمريكي؛ ما يسهم في تجنب تصعيد تجاري جديد بين البلدين.


وأوضح بيسنت أن الصين وافقت على تأجيل تطبيق القيود لمدة عام لإعادة دراستها، كما تعهدت بإجراء مشتريات زراعية «كبيرة» من الولايات المتحدة، وذلك عقب محادثات جمعته بنائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في كوالالمبور.

أخبار ذات صلة
 
واشنطن-بكين.. توافق أولي لتسوية الخلافات التجارية
واشنطن-بكين.. توافق أولي لتسوية الخلافات التجارية
اتفاق أمريكي-صيني لتأجيل قيود المعادن واستئناف شراء فول الصويا
اتفاق أمريكي-صيني لتأجيل قيود المعادن واستئناف شراء فول الصويا