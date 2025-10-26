أكد وزير التجارة الماليزي تنكو ظفرول عزيز اليوم أن كوالالمبور حصلت على إعفاءات من الرسوم الجمركية لبعض صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح الوزير أن من بين الصادرات المعفاة زيت النخيل والمطاط والكاكاو ومعدات الطيران والفضاء.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد وقعا اتفاقاً تجارياً يعزز وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة في وقت تشدد الصين الضوابط عليها.



رسوم جمركية



وأعلنت بكين هذا الشهر قيوداً واسعة النطاق على قطاع المعادن الأرضية النادرة، ما دفع ترمب للتهديد برسوم جمركية نسبتها 100% على الواردات من الصين رداً على الخطوة.



ويزور ترمب كوالالمبور في إطار قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قبيل اجتماع مرتقب الخميس القادم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.



اتفاق مبدئي



من ناحيته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصين يقضي بتأجيل القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة واستئناف شراء فول الصويا الأمريكي؛ ما يسهم في تجنب تصعيد تجاري جديد بين البلدين.



وأوضح بيسنت أن الصين وافقت على تأجيل تطبيق القيود لمدة عام لإعادة دراستها، كما تعهدت بإجراء مشتريات زراعية «كبيرة» من الولايات المتحدة، وذلك عقب محادثات جمعته بنائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في كوالالمبور.