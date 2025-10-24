قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إننا مستعدون لاستئناف المفاوضات التجارية مع أمريكا.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة لن تسمح لكندا باستغلالها تجاريًا بعد الآن.



وأوضح ترمب أن «كندا غشتنا في التجارة وتم ضبطها متلبسة».



وأعلن ترمب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا بعد ما وصفه بـ«الإعلان الاحتيالي» الذي تحدث فيه الرئيس السابق رونالد ريغان بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية.



وفرض ترمب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية في وقت سابق من هذا العام، مما دفع أوتاوا إلى الرد بالمثل. ويُجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق مُحتمل لقطاعي الصلب والألمنيوم.



وكتب ترمب على موقع «تروث سوشيال»: «بالنظر لسلوكهم المشين، تم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا»، وفقاً لوكالات إعلامية.