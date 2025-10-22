أعلن الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش اليوم (الأربعاء)، أن نظام التجارة العالمي يواجه تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن الدول النامية هي الأكثر تضرراً.



وقال غوتيريش في كلمته أمام وفود «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» في جنيف: «نظام التجارة القائم على القواعد مُهدد بالانهيار، في ظل تصاعد الحروب التجارية وتزايد الحواجز أمام التجارة».



وأضاف: «سلاسل التوريد في حالة اضطراب، والحواجز التجارية آخذة في الازدياد، وتواجه بعض الدول الأقل نمواً رسوماً جمركية باهظة تصل إلى 40%، على الرغم من أنها لا تُمثل سوى 1% من تدفقات التجارة العالمية».



احتباس حراري



وفي سياق آخر، حثّ غوتيريش اليوم الدول على تطبيق أنظمة التحذير من الكوارث لحماية الناس من الطقس المتطرف، لافتاً إلى أنه لا يوجد بلد في مأمن من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.



وقال غوتيريش للوفود المشاركة في مؤتمر «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» في جنيف بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسها: «كانت السنوات العشر الأخيرة هي الأشد حرارة في التاريخ؛ فحرارة المحيطات وصلت لأعلى مستوياتها وتدمر النظم البيئية، ولا يوجد بلد في مأمن من الحرائق والفيضانات والعواصف وموجات الحر».



إنذار مبكر



ودعا الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» الدول إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ ما يُعرف باسم أنظمة الإنذار المبكر.



وأوضح أن هذه الأنظمة «تمنح المزارعين القدرة على حماية محاصيلهم ومواشيهم وتُمكِّن الأسر من إخلاء منازلها بأمان وتحمي مجتمعات بأكملها من الدمار».



وأضاف أن الحصول على إشعار قبل 24 ساعة من وقوع حدث خطير يمكن أن يقلل من الأضرار بنسبة تصل إلى 30%.