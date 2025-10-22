عمّقت الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم (الأربعاء)، مع تزايد مخاوف تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب متابعة المستثمرين موسم نتائج أعمال الشركات.



وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 68% أو ما يعادل 318 نقطة إلى 46606 نقاط في تمام الـ8:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أنهى جلسة الثلاثاء عند مستوى قياسي.



وانخفض مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.93% أو 62 نقطة إلى 6672 نقطة، وكذلك مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1.61% أو 370 نقطة إلى 22583 نقطة.



تصدير المنتجات التكنولوجية



جاء ذلك بعدما أفادت مواقع إخبارية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود على تصدير المنتجات التكنولوجية التي تحتوي على أو استُخدم في إنتاجها برمجيات أمريكية.



وتنذر هذه الخطوة حال اتخاذها بتصعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مجدداً، بعد أن هدأت أخيراً، عقب إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفاؤله بشأن نتائج جولة مفاوضات مرتقبة بين البلدين.