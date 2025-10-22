ألمانيا تحذّر: اضطرابات محتملة في سلاسل توريد الرقائق

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ إزاء احتمال تعرض سلاسل إمداد الرقائق الإلكترونية لصعوبات كبيرة، وذلك على خلفية النزاع القائم بشأن إحدى شركات تصنيع الرقائق وسط تحذيرات من تأثير محتمل على القطاع الصناعي.



وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي دوري: «إن الحكومة على تواصل مع جميع الأطراف المعنية وتعمل على إيجاد حلول». وأكد أن الرقائق لا غنى عنها للصناعة، وقد يكون لذلك تأثير كبير.



جذور الأزمة



ويأتي هذا بعدما حذّرت جمعية مصنعي السيارات الألمان «في دي إيه»، أمس، من أن النزاع بين الصين وهولندا حول ملكية إحدى الشركات قد يتسبب في عرقلة كبيرة لإنتاج السيارات في المستقبل القريب.



وتعود جذور الأزمة إلى خلاف بين بكين ولاهاي حول ملكية وإدارة الشركة الهولندية، التي تمتلك شركة صينية حصة رئيسية فيها، ما أثار مخاوف أوروبية تتعلق بالأمن الصناعي والتكنولوجي.