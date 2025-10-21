40 % ارتفاع عمليات توصيل الطلبات في السعودية خلال الربع الثالث

سجل قطاع نشاط الطلبات في المملكة نموّا ملحوظا خلال الربع الثالث من 2025، إذ تجاوز إجمالي عدد الطلبات المنفذة 103 ملايين عملية طلب على مستوى مناطق المملكة، بارتفاع بلغ 40% مقارنة بالربع المماثل من 2024، ما يعكس النمو المتواصل في خدمات توصيل الطرود وارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المملكة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للنقل عبر نشرة إحصائية اليوم.



جودة الخدمات



ويعود هذا النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات إلى عدد من العوامل، أبرزها تطوير الأنظمة والتشريعات التي مكّنت الشركات من رفع جودة خدماتها وكفاءتها التشغيلية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار في مجالات الخدمات اللوجستية.



كما أسهمت التحولات في سلوك المستهلكين والاعتماد المتزايد على التجارة الإلكترونية في رفع حجم الطلب على خدمات التوصيل، إضافة إلى الاستثمارات في الحلول التقنية الحديثة التي عززت سرعة الاستجابة ورفعت مستوى التنافسية داخل السوق.



الرياض تتصدر



ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة، جاءت منطقة الرياض في الصدارة من حيث نسبة الطلبات المنفذة، بتسجيلها 42.96% تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.42%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15.77%.



إلى ذلك بلغت نسبة الطلبات في منطقة المدينة المنورة 4.91%، بينما سجلت منطقة عسير نسبة 4.07%، ووصلت النسبة في منطقة القصيم نحو 2.82%، ثم منطقة تبوك بنسبة 1.84%، ومنطقة حائل بنسبة 1.73%، ومنطقة جازان بنسبة 1.18%، وجاءت بعدها منطقة الجوف مسجلة نسبة 0.74%، تلتها منطقة نجران بنسبة 0.69%، ومنطقة الحدود الشمالية بنسبة 0.55%، وأخيرا منطقة الباحة بنسبة 0.27%.