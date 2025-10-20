انخفاض فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو لأدنى مستوى

أظهرت البيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو لأدنى مستوياته منذ أوائل 2023، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض في فائض تجارة السلع.



وانخفض فائض الحساب الجاري إلى 14 مليار دولار في أغسطس من 30 مليار يورو في يوليو، وهذا أدنى مستوى منذ أبريل 2023، عندما بلغ الفائض 10 مليارات يورو.

تجارة السلع



وحققت تجارة السلع فائضاً بواقع 15 مليار يورو مقابل 25 مليار يورو في يوليو.



وانخفض فائض الخدمات إلى 14 مليار يورو من 13 مليار يورو في الشهر السابق.



وسجل الدخل الأساسي عجزاً بقيمة مليار يورو في أغسطس، مقابل فائض بمقدار 8 مليارات قبل شهر.