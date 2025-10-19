13 نقطة انخفاض لمؤشر بورصة قطر

آخر التعاملات

انخفض مؤشر بورصة قطر بواقع 13.73 نقطة، أي ما يعادل 0.13%، ليصل إلى مستوى 10837.18 نقطة.وجرى خلال الجلسة تداول 98 مليونا و106 آلاف و46 سهما، بقيمة 240 مليونا و926 ألفا و163 ريالا، عبر تنفيذ 14462 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، وانخفضت أسهم 25 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 649 مليارا و295 مليونا و270 ألفا و264 ريالا، مقابل 649 مليارا و291 مليونا و458 ألفا و465 ريالا، في الجلسة السابقة.وكان مؤشر بورصة قطر قد حقق في آخر تعاملات الأسبوع الماضي، مكاسب بنسبة 0.18%، ليضيف إلى رصيده 19.29 نقطة، وصعد بالتالي إلى مستوى 10.712 نقطة.وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.20%، والقطاع الصناعي بـ0.17% وقطاع النقل بـ0.09%، وقطاع التأمين بـ0.08%. في المقابل، كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.13%، والقطاع العقاري بـ0.17%، وقطاع الاتصالات بـ0.27%.وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 45.349 مليون ريال، وزعت على 16.695 مليون سهم وبتنفيذ 3124 صفقة.