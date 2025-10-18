غورغييفا: القيود على المعادن الإستراتيجية تهدد النمو العالمي

قيود واسعة

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أنها تأمل في توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق يجنب وقف تدفق المعادن الإستراتيجية إلى الاقتصاد العالمي، مضيفة أن القيود سيكون لها «تأثير ملموس» على النمو.وقالت غورغييفا في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن إن سيناريو توقف تدفق هذه المعادن سيؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين ويضر بصورة النمو العالمي الضعيفة بالفعل.وأوضحت قائلة: «لا يزال هناك أيضاً شعور بالقلق، لأن أداء الاقتصاد العالمي أقل مما نحتاج إليه، ولأن هناك سحابة مظلمة للغاية من عدم اليقين لا تزال تخيم على رؤوسنا، وأصبح عدم اليقين هذا هو الوضع الطبيعي الجديد الآن».وتزايدت التوترات بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة بعدما فرضت الصين قيوداً واسعة على صادرات المعادن النادرة.وتنص القواعد الصينية الجديدة على وجوب حصول الشركات الأجنبية على موافقة بكين قبل تصدير أي منتجات تحتوي حتى على كميات ضئيلة من المعادن النادرة ذات المنشأ الصيني.