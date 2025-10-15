فرنسا: التضخم ارتفع 1.2 % مدفوعاً بزيادة أسعار الخدمات
تابعوا عكاظ على
Google News Account
ارتفع معدل التضخم في فرنسا بنسبة 1.2% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مقابل 0.9% في أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية.
وأوضح المعهد أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بعد زيادة 2.1% في أغسطس، نتيجة تسارع أسعار الخدمات الصحية وانخفاض أقل في خدمات الاتصالات.


أسعار المواد الغذائية


كما شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 1.7%، والتبغ بنسبة 4.1%، فيما تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.4% والطاقة بنسبة 4.5%.
وأشار المعهد إلى أن المؤشر الموحد لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.1% على أساس سنوي، لكنه انخفض بنسبة 1.1% مقارنة بشهر أغسطس، نتيجة تراجع أسعار النقل، خصوصا السفر الجوي والإقامة.
أخبار ذات صلة
 
86 نقطة صعود للأسهم.. التداولات 6.6 مليار ريال
86 نقطة صعود للأسهم.. التداولات 6.6 مليار ريال
«ترينديول» تطلق متجرًا مؤقتًا في الرياض لعرض تشكيلة رهف الحربي خريف وشتاء 2025
«ترينديول» تطلق متجرًا مؤقتًا في الرياض لعرض تشكيلة رهف الحربي خريف وشتاء 2025