الذهب لذروة جديدة.. تجاوز 4126 دولاراً

سجّل الذهب ذروة جديدة متجاوزًا 4100 دولار للأوقية اليوم، بدعم من تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % ليسجل 4126.47 دولارًا للأوقية.وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4142.60 دولارًا.وفي المعادن الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية مستوى قياسيًا 53.60 دولارًا للأوقية، بدعم من العوامل نفسها التي ساعدت على ارتفاع أسعار الذهب، قبل أن تتراجع 2.9 بالمئة لتسجل 50.81 دولارًا.من جهتهم، توقع محللون لدى بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى 5 آلاف دولار بحلول 2026، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4488 دولارا.