7.547 مليار ريال حجم طلبات طرح أكتوبر من «صكوك المملكة»

4 شرائح

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.547 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى 4 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 538 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029م، وبلغت الشريحة الثانية 493 مليون ريال، لصكوك تستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثالثة 2.451 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 4.065 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039م.