7.3 % تراجع للإنتاج الصناعي في المجر

بيانات أولية

أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في المجر تراجع الإنتاج الصناعي في أغسطس بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مسجلاً أكبر انخفاض منذ فبراير الماضي.وانكمش إنتاج الصناعات التحويلية، التي تمثل 95% من إجمالي الإنتاج، بنسبة 7.4%، فيما تراجع قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 2.9% وقطاع الطاقة بنسبة 9.8%.ويأتي ذلك متوافقاً مع البيانات الأولية التي صدرت في 7 أكتوبر الجاري،وإضافة إلى ذلك، يعد هذا أكبر تراجع يتم تسجيله منذ شهر فبراير الماضي، عندما انكمش الإنتاج بنسبة 8%.ومن بين القطاعات، انكمش إنتاج الصناعات التحويلية - الذي تمثل نسبته 95% من إجمالي حجم الإنتاج - بنسبة 7.4% بالمقارنة مع العام الماضي.كما انخفض إنتاج قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 9.2%، بينما شهد قطاع الطاقة تراجعاً بنسبة 8.9%.