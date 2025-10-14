تجاوزت أسعار كيلو الذهب خلال تداولاته أمس (الثلاثاء) مستوى نصف مليون ريال، بعد بلوغ سعر الأوقية زنة 31.1 غرام عيار 24 بنسبة نقاء 999.9 مستوى 4179.69 دولار.ووفقا لأسعار الذهب الحالية، فإن سعر غرام الذهب عيار 24 الذي يباع كسبائك غالبا أصبح 504 ريالات، أما سعر الذهب عيار 21 (بنسبة نقاء 875) والذي يباع كذهب مشغول فأصبح يتداول (قبل المصنعية وربحية التاجر وضريبة القيمة المضافة) عند سعر 441 ريالا، وكذلك الذهب عيار 18 (بنسبة نقاء 750) والذي يتداول قبل المصنعية والربحية والضريبة عند سعر 378 ريالا.ويتوقع محللون لدى بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى 5 آلاف دولار بحلول 2026، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4488 دولارا.وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.06% إلى 51.28 دولار للأوقية بعد أن كانت ارتفعت إلى 53.54 دولار مدعومة بالعوامل نفسها التي تدعم الذهب.