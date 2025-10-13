توريد 500000 طن قمح للسعودية من مستثمريها في الخارج

8 بواخر

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسية الدفعة الثانية من مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج للعام 2025 بكمية 500 ألف طن، ليبلغ بذلك إجمالي الكميات التي تمت ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج هذا العام 975 ألف طن، تمثل نحو 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، وموزعة على 16 شحنة فازت بها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» بمتوسط سعر 267 دولارا للطن.وأوضح رئيس الهيئة أحمد الفارس أن الدفعة الثانية التي تمت ترسيتها موزعة على 8 بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي بكمية 130 ألف طن، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 195 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 120 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.وحسب البيان، سيتم التوريد خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، وبمتوسط سعر 268.12 دولار للطن.يذكر أن المناقصة الأولى للمستثمرين السعوديين في الخارج تمت ترسيتها في شهر مايو الماضي بكمية 475 ألف للتوريد خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2025م)، موزعة على 8 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 180 ألف طن، وباخرتين لميناء ينبع التجاري بكمية 120 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 120 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن، وبمتوسط سعر 265.88 دولار للطن.وأكد الفارس أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي. وفي هذا الشأن، تدعو الهيئة العامة للأمن الغذائي كافة المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام القادمة.