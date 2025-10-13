أكد وزير التجارة المشرف على لجنة الإفلاس (إيسار) الدكتور ماجد القصبي، خلال كلمته في افتتاح أعمال مؤتمر «إيسار 2025»، بحضور عددٍ من المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، أن استضافة هذا المؤتمر في الرياض تُعدُّ انعكاساً لاهتمام المملكة الكبير، والتزامها العميق بدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وحرصها على الإسهام في صياغة مستقبل نوعي لتجاوز أزمات التعثر المالي، كونها إحدى الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي.وأوضح أن المؤتمر يجمع الخبراء في استمرارية الأعمال وإعادة الهيكلة من مختلف دول العالم، في وقت حققت فيه المملكة مؤشرات متقدمة في الإصلاحات التشريعية والإجرائية تمكنها من أن تكون محوراً إقليمياً لإعادة هيكلة الديون، وحلول إعادة التنظيم المالي للكيانات الاقتصادية.محاور متخصصةويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية من أبرزها البنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ومنظمة «أنسول» الدولية. وسيناقش المؤتمر التطور الذي شهدته التشريعات ذات العلاقة، والإستراتيجيات الفعالة لإعادة هيكلة الأعمال، والإستراتيجيات الاستباقية لتجنب التعثر عبر أنظمة الإنذار المبكر وآليات إدارة المخاطر، والعديد من المحاور المتخصصة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، والأزمات المالية المحتملة.