أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن البنوك اليابانية أبدت رغبتها في تقديم القروض للشركات السعودية، إضافة إلى دعم تطوير المنتجات المالية المتوافقة مع طموحات أسواق المال السعودية.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الفالح في افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الياباني في مدينة أوساكا.وقال الفالح: «إن المشاريع السعودية الطموحة في مجال تحول الطاقة تمثل فرصة استثنائية أمام المؤسسات المالية والمستثمرين اليابانيين».وكشف الفالح أن المملكة تدرس حالياً سبل دمج الشركات اليابانية في مناطقها الاقتصادية الخاصة، مشيراً إلى أن اليابان تعد ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، وأن 40% من احتياجات اليابان النفطية تأتي من المملكة.ويعتبر منتدى الاستثمار السعودي - الياباني الأكبر من نوعه في مدينة أوساكا، ويحضره أكثر من 1500 شخص من مختلف القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للجانبين.واستضافت السعودية أخيرا الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 في الرياض، شارك في الاجتماع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، وأسفر الاجتماع عن توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كيانات وشركات يابانية، غطت هذه الاتفاقيات قطاعات متنوعة، منها المياه، الخدمات المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، والرعاية الصحية.