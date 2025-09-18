خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ستة مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في مناطق الرياض، وعسير، والشرقية؛ سعيًا منها لتطوير البيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين.وأوضح المتحدث باسم الوزارة جراح الجراح أن المواقع المخصصة شملت أربعة مجمعات في منطقة عسير؛ وهي: مجمع تعديني على طريق خميس مشيط – بيشة بمحافظة بيشة، تبلغ مساحته 36.33 كيلومتر مربع، ومجمع تعديني غرب صبيخة بمحافظة طريب، تبلغ مساحته 14.56 كيلومتر مربع، ومجمع تعديني بخميس مشيط رقم 1 بمحافظة خميس مشيط، وتغطي مساحته 12.25 كيلومتر مربع، ومجمع تعديني بخميس مشيط رقم 2 بمحافظة خميس مشيط، وتبلغ مساحته 13.08 كيلومتر مربع.وبيّن أن الوزارة خصصت في منطقة الرياض موقعًا لإقامة مجمع تعديني شمال شرق محافظة بني تميم للأنشطة التعدينية على مساحة8.68 كيلومتر مربع، فيما خصصت في المنطقة الشرقية موقعًا لإقامة مجمع تعديني شرق غونان للأنشطة التعدينية بمحافظة بقيق، وتصل مساحته إلى 15.57 كيلومتر مربع.وأكد الجراح أن إقامة المجمعات التعدينية، يعزز مبادئ الحوكمة في قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، ويرفع ثقة المستثمرين فيه، كما يؤدي دورًا مهمًا في تحقيق عناصر الاستدامة بالمشروعات التعدينية، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.وتسهم المجمعات التعدينية في تنمية المناطق المجاورة لها، من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعَّال في المنطقة المحيطة بالمشروع، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البيئية اللازمة في مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها، وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية.