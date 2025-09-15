أعلنت وزارة التجارة اليوم (الاثنين)، عن ضبط متجر إلكتروني متخصص في بيع العود والعطور بعد ترويجه إعلاناً مضللاً تضمن صورة سيارة فاخرة وعبارات تحفيزية توهم المتسوقين بأن شراء مجموعة من المنتجات (PACKAGE) يخولهم للفوز بالسيارة.

إزالة الإعلان وغرامة مالية

وأوضحت الوزارة أنها ألزمت المتجر بإزالة الإعلان المخالف، وأحالت مالكه إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، التي بدورها أصدرت بحقه غرامة مالية، نظير مخالفته أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

وشددت «التجارة» على ضرورة التزام المتاجر الإلكترونية بضوابط الإعلان، وعدم خداع المستهلكين أو إيهامهم بعروض غير حقيقية، مشيرة إلى أن المخالفين يواجهون عقوبات تصل إلى غرامة مليون ريال، إضافة إلى الحجب أو الإغلاق ومنعهم من مزاولة النشاط.