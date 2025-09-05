ارتفعت أسعار الذهب في بداية تداولاتها اليوم (الجمعة)، وتتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر بفضل تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، في حين تتجه الأنظار نحو بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية وتصدر لاحقاً اليوم.وفي بداية تداولاته تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليبلغ 3550.41 دولار للأونصة ويحوم بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3578.50 دولار والذي لامسه يوم (الأربعاء) الماضي.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر 0.1% إلى 3609.10 دولار.وأظهرت بيانات صدرت أمس (الخميس)، أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع أوضاع سوق العمل الضعيفة.وعلاوة على ذلك، أظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة «إيه.دي.بي» للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفعت أقل من المتوقع في شهر أغسطس.وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إن المخاوف بشأن سوق العمل لا تزال تعزز توقعاتهم بأن خفض الفائدة قريب.