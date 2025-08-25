أعلن برنامج «سكني» أن المعروض العقاري تجاوز 248 ألف وحدة عقارية للبيع على الخارطة.وأضاف البرنامج أنه سجّل أكثر من 580 ألف عملية حجز لمشاريع البيع على الخارطة ضمن مناطق المملكة، شملت 623 مشروعًا سكنيًا متنوعًا من حيث التصاميم والمساحات والخدمات.وأكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن هذه الأرقام تجسد قوة الشراكة مع القطاع الخاص، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الأسر السعودية من التملك، وتوفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم.وكان وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قد صرّح في لقاء مع أرقام في وقت سابق من العام الحالي، بأن البيع على الخارطة ساهم في تنظيم السوق العقارية، وأن الوزارة تستهدف ضخ 20 ألف وحدة سكنية هذا العام بأسعار تقل عن 450 ألف ريال، كما تخطط بالتعاون مع القطاع الخاص لضخ 140 ألف وحدة سكنية، بمتوسط أسعار يقل عن 850 ألف ريال في المدن الرئيسية.