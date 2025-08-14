تراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملاتها اليوم (الخميس)، مع تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر القادم.وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة- بمقدار 1.3 نقطة أساس إلى 3.674% في بداية تداولاته الأسبوعية، منخفضًا بنحو 30 نقطة أساس منذ نهاية شهر يوليو.وهبط العائد على السندات العشرية -العائد القياسي- بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 4.213%، بتراجع 15 نقطة عن مستويات أواخر يوليو، وانخفض العائد على نظيرتها لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة إلى 4.803%.ويترقب المستثمرون صدور بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة غدًا، لبحث آفاق الطلب في أكبر اقتصاد بالعالم.ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، بسبب بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع، فضلًا عن ضعف سوق العمل.