في خطوة تصعيدية جديدة ضمن التوترات التجارية المتصاعدة بين الصين والاتحاد الأوروبي، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس (الإثنين) فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات بعض منتجات الألبان الأوروبية، تصل إلى 42.7%، اعتباراً من اليوم (الثلاثاء).

معدلات متفاوتة حسب التعاون

وأوضح البيان الرسمي أن الرسوم تراوح بين 21.9% و42.7%، مع تطبيق معدلات أقل (28.6% إلى 29.7%) على الشركات التي تعاونت مع التحقيق، مثل بعض الشركات الإيطالية والفرنسية والدانماركية، في حين يواجه غير المتعاونين الحد الأقصى للرسوم.

وتشمل المنتجات المستهدفة أنواعاً من الجبن الطازج والمعالج، والكريمة، والحليب المكثف، ما يؤثر على مصدّرين رئيسيين للألبان الأوروبية مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا.

حماية الإنتاج المحلي الصيني

وجاء هذا القرار بعد تحقيق مكافحة الإعانات الذي بدأ في أغسطس 2024، الذي خلص إلى أن الدعم الأوروبي لمنتجي الألبان تسبب في «أضرار جوهرية» للصناعة المحلية الصينية.

وتعد هذه الرسوم جزءاً من سلسلة إجراءات انتقامية صينية رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، التي تصل إلى 45% في بعض الحالات.

تصعيد متواصل في الرسوم الأوروبية

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من فرض رسوم نهائية على واردات لحم الخنزير الأوروبي بنسبة 19.8%، وسابقاً على البراندي الأوروبي، حيث بلغت قيمة واردات الصين من منتجات الألبان المستهدفة حوالى 589 مليون دولار في 2024، ما يجعل السوق الصينية ثاني أكبر مستورد للألبان الأوروبية بعد نيوزيلندا.

توترات تجارية مستمرة

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي توتراً منذ 2023، حين أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية، ما أدى إلى فرض رسوم إضافية في 2024 و2025.

وردت بكين بتحقيقات متتالية في منتجات أوروبية حساسة، مثل البراندي (34.9% في 2025)، ولحم الخنزير، والآن الألبان، في تحرك يُرى أنه يستهدف دولاً محددة مثل فرنسا وإسبانيا وهولندا للضغط على الاتحاد الأوروبي للتفاوض.