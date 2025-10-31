أسعار الذهب تحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، في طريقها نحو تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، ليصل إلى 4034 دولارًا للأوقية (الأونصة)، حيث زاد المعدن النفيس بنسبة 4.5% خلال الشهر الجاري.

في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1%، مسجلة 3955 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة بالمعاملات الفورية عند 48.92 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2%، ليصل إلى 1613.50 دولار، كما زاد البلاديوم بنسبة 2.1%، مسجلا 1474.51 دولار.

