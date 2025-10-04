رغم الارتفاع.. 8.1 % انخفاض لأسعار النفط





انخفاض موسمي

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في آخر جلسة لها، لكنها سجلت خسارة أسبوعية 8.1% بعد أنباء عن زيادات محتملة في إمدادات الخاموزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً، بما يعادل 0.7%، إلى 64.53 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً، أو 0.7%، إلى 60.88 دولار للبرميل.وخلال الأسبوع، انخفض خام برنت 8.1%، ليسجل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من ثلاثة أشهر. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 7.4%.وقال نائب الرئيس الأول لشؤون التداول في بي.أو.كيه فاينانشال دينيس كيسلر: «الزيادة المتوقعة في إنتاج أوبك+ وبدء تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي/الكردي بعد إغلاقه في العامين الماضيين تجعل البائعين حاضرين في سوق النفط الخام».وأضاف كيسلر: «إذا أضفنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية السلبية بشأن مخزونات النفط الخام الصادرة في وقت سابق من الأسبوع، فمن الصعب التفاؤل بشأن النفط الخام على المدى القريب».وتوقع محللون أن تؤثر زيادة إمدادات أوبك+ المحتملة وتباطؤ تشغيل مصافي النفط الخام عالميّاً بسبب أعمال الصيانة والانخفاض الموسمي في الطلب في الأشهر القادمة بالسلب على معنويات السوق.