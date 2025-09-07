بيسنت: الضغط الاقتصادي قد يدفع روسيا للتفاوض

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم، أن الضغط الاقتصادي الإضافي من الولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا.وقال بيسنت في برنامج «ميت ذا برس» على قناة «إن بي سي»: «إذا تمكنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التدخل وفرض المزيد من العقوبات والرسوم الجمركية الثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، فإن الاقتصاد الروسي سيصبح في حالة انهيار كامل، وهذا سيجلب الرئيس بوتين إلى طاولة المفاوضات».وأوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترمب «مستعدة لزيادة الضغط على روسيا»، لكنه قال: «نحن بحاجة إلى أن يتبعنا شركاؤنا الأوروبيون، لأنه إذا قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بذلك معاً، فسنصبح في سباق بين إلى متى يمكن للجيش الأوكراني أن يصمد مقابل المدة التي يصمد فيها الاقتصاد الروسي».