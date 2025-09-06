القيمة السوقية للشركات العملاقة تقفز لـ21 تريليون دولار

كان الأسبوع الماضي استثنائياً لقطاع التكنولوجيا الأمريكي، إذ أضافت الشركات العملاقة نحو 420 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، لترتفع القيمة الإجمالية لثماني شركات كبرى في المؤشر إلى 21 تريليون دولار، أي ما يعادل 36% من وزن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهي نسبة وصفها محللون بأنها غير مسبوقة تاريخياً.الدفعة الكبرى جاءت من (قوقل) التي ارتفع سهمها بأكثر من 10% على مدار الأسبوع بعد صدور حكم قضائي في قضية مكافحة الاحتكار ضدها، مكتفياً بإجراءات محدودة بينها إلزامها بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين، وذلك وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».وقد أثبتت تعاملات الأسبوع أن التكنولوجيا لا تزال المحرك الأبرز للأسواق الأمريكية، إذ راوحت أخبار الكبار بين انتصارات قضائية، وصفقات بمليارات الدولارات، وخطط تحفيزية ضخمة، ما دفع بالقيمة السوقية للقطاع إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.