نزلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع اليوم، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع سعيًا لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية (0.1) % إلى (3313.51) دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1) % إلى (3355.50) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.3) بالمئة إلى (37.26) دولار للأوقية، وارتفع البلاتين (0.2) % إلى (1308.90) دولار، وانخفض البلاديوم (0.7) % إلى (1106.83) دولار.