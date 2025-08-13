ارتفعت أسعار الذهب، مدعومًا بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة التي عززت التوقعات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وجاء الارتفاع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3351.46 دولار للأوقية.وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.8% إلى 38.17 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1335.82 دولار، واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولار.وجاء نشر هذه البيانات في سياق دقيق إذ توقع معظم الاقتصاديين أن يشهد التضخم ارتفاعًا في الولايات المتحدة مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.يذكر أن العجز في الموازنة الأمريكية ارتفع لشهر يوليو 2025 بنسبة 20% عن العام الماضي، رغم تحقيق إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية، التي قفزت بنسبة 273% (21 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، فإن زيادة الإنفاق تعود إلى ارتفاع فوائد الدين العام، وزيادات مخصصات الضمان الاجتماعي، ونفقات أخرى، فيما يقترب الدين الأمريكي من 37 تريليون دولار.