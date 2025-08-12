سجّلت صناعة السيارات الصينية نمواً مطرداً على أساس سنوي في كل من الإنتاج والمبيعات في يوليو الماضي، حسبما أظهرت بيانات صناعية صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أخيراً.وفي يوليو الماضي وحده، بلغ إنتاج السيارات في البلاد 2.591 مليون وحدة، بزيادة قدرها 13.3% على أساس سنوي، بينما نمت المبيعات بنسبة 14.7 % لتصل إلى 2.593 مليون وحدة.وارتفع إجمالي إنتاج السيارات في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 12.7 % ليصل إلى 18.24 مليون وحدة، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 12 % لتصل إلى 18.27 مليون وحدة.وأفادت الجمعية بأن إجمالي إنتاج المركبات التجارية بلغ 298 ألف وحدة في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 16.3 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 14.1% لتصل إلى 306 آلاف وحدة.ومع ذلك، انخفضت مبيعات المركبات العاملة بالغاز الطبيعي بنسبة 5.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 16 ألف وحدة في يوليو الماضي.وارتفع إنتاج المركبات التجارية بنسبة 6 % على أساس سنوي ليصل إلى 2.4 مليون وحدة خلال الفترة ما بين شهري يناير ويوليو الماضيين، بينما بلغت مبيعاتها 2.43 مليون وحدة بزيادة قدرها 3.9%.كما أظهرت بيانات الجمعية أن إنتاج مركبات الطاقة الجديدة خلال الأشهر السبعة الأولى ارتفع بنسبة 39.2 % ليصل إلى أكثر من 8.23 مليون وحدة، بينما قفزت مبيعاتها بنسبة 38.5 % لتصل إلى 8.22 ملايين وحدة.يذكر أن صادرات مركبات الطاقة الجديدة خلال تلك الفترة ارتفعت بنسبة 84.6 % لتصل إلى ما يقرب من 1.31 مليون وحدة.