ارتفعت الأسهم الروسية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، على أمل أن يؤدي الاجتماع المقرر هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تقريب موسكو وكييف من وقف لإطلاق النار.وصعد المؤشر الرئيسي بالسوق الروسية 1.9% إلى 2,979 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ 29 أبريل الماضي وشهدت الأسواق الروسية توتراً خلال الأسبوعين الماضيين منذ أن حدد ترمب الـ8 من أغسطس الجاري، موعداً نهائياً لروسيا للموافقة على إبرام سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات مشددة. وتتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المقرر في 15 أغسطس في ألاسكا.ووفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية استناداً إلى أسعار الصرف خارج البورصة، ارتفع الروبل بنسبة 0.4% ليصل إلى 79.65 مقابل الدولار، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقابل اليوان الصيني، الذي يعد العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا، مسجلاً 11.04.ومن المتوقع أن تشهد السوق تقلبات عالية خلال الأسبوع الحالي، وفقاً لما أكده أليكسي أنتونوف من شركة «ألور بروكر».وقال أنتونوف في مذكرة: «من جهة، ينتظر الجميع انفراجة في العلاقات الروسية - الأمريكية، وكذلك بدء حل للمشكلة الأوكرانية، لكن من جهة أخرى، دخلت سوق الأسهم مرحلة ذروة الشراء، وتزداد الرغبة في جني الأرباح».وفي سوق السلع، انخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، بنسبة 0.6% ليصل إلى 66.18 دولار للبرميل.